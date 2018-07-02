إطلاق نار عشوائي تجاه أسرة بالدوادمي

عادل الحربي (صدى):

أنقذت العناية الأهلية إحدى الأسر بالدوادمي من إطلاق نار عشوائي في إحدى القاعات، فيما تهشم الزجاج الخلفي لإحدى المركبات الخلفية؛ إثر إطلاق النار.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت السيارة متوقفة قريبًا من المنزل حيت تعرضت لإطلاق النار، ليتهشم بعدها الزجاج الخلفي للسيارة إلا أن أصحاب هذا المنزل لم يتعرضوا للإصابة، على الرغم من جلستهم في فناء منزلهم بالقرب من السيارة، وذلك وفقًا لما ذكره أحد المواطنين.