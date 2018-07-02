إطلاق نار عشوائي تجاه أسرة بالدوادمي
أنقذت العناية الأهلية إحدى الأسر بالدوادمي من إطلاق نار عشوائي في إحدى القاعات، فيما تهشم الزجاج الخلفي لإحدى المركبات الخلفية؛ إثر إطلاق النار.
وبالتطرق للتفاصيل، كانت السيارة متوقفة قريبًا من المنزل حيت تعرضت لإطلاق النار، ليتهشم بعدها الزجاج الخلفي للسيارة إلا أن أصحاب هذا المنزل لم يتعرضوا للإصابة، على الرغم من جلستهم في فناء منزلهم بالقرب من السيارة، وذلك وفقًا لما ذكره أحد المواطنين.
طلال[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يعطيهم العافيه العنايه الاهليه ويجازيهم خير علي عملهم
ماجد[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحمدلله علي سلامتهم الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب
شجون[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله 😮
qlq[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 27 دقيقة
الحمدلله ع السلامة