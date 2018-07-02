الجوازات: تتم المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي

علي القحطاني (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أنه تشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وجاء ذلك ردًا على أحد الأشخاص، الذي وجه سؤالًا إلى ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث جاء سؤاله كالتالي: ” لدي إقامة أنا وأولادي وسوف تنتهي في تاريخ ١١/١/١٤٤٠ هـ ونريد عمل خروج نهائي قبل نهائية الإقامة بأسبوع ” .

وأضاف السائل: ” هل سوف تحسب علينا الرسوم لسنة جديدة للمرافقين إذا عملنا خروج نهائي قبل نهائية الإقامة بأسبوع .. وشكرًا ” .

وأجابت ” الجوازات ” قائلةً: ” أهلاً بك، بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم و تشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم . شاكرين لكم تواصلكم ” .