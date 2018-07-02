توقعات كبيرة برحيل الثنائي الأجنبي بالهلال.. وخيسوس يؤجل القرار

ماجد محمد(صدى):

هناك توقعات كبيرة بالتخلص من الثنائي الأجنبي المحترف في صفوف نادي الهلال، ايزكويل سيروتي، وجيليمين ريفاس.

وأجلّ المدرب البرتغالي خورخي خيسوس تحديد مصير الثنائي الأجنبي؛ ومن المنتظر أن يحدد خيسوس مصير اللاعبين عقب بداية تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وعلى جانب آخر، استقر الهلال على بقاء علي الحبسي، أشرف بن شرقي، كارلوس ادواردو وعمر خريبين في صفوف الفريق في الموسم المقبل بجانب الوافد الجديد المدافع الإسباني بوتيا.