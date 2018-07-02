الجامعة الإلكترونية تنال شهادة الآيزو العالمية في إدارة استمرارية الأعمال

الرياض(صدى):

حصلت الجامعة السعودية الإلكترونية على شهادة الآيزو (22301ISO) في مجال إدارة نظام استمرارية الأعمال، الذي يعد جزءًا من نظام الإدارة الشاملة من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لتأسيس وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وتحسين وتوثيق والحماية من المخاطر والاستعداد الدائم لمواجهتها والحد من خطورتها، لاستمرارية الأعمال وضمان عدم توقفها.

وقال مدير الجامعة الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى : إن الجامعة حصلت على الشهادة من المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس(ISO) بعد اجتياز الجامعة لمراحل التدقيق والخارجي وفقا لأعلى المعاييرالعالمية بكفاءة واقتدار، منوهًا بجهود وكيل الجامعة الدكتور إبراهيم المعيقل، وعمادة تقنية المعلومات على جهودهم المبذولة لإنجاز هذا المشروع والرقي بالجامعة والحفاظ على مكتسباتها.

وأشار إلى أن الجامعة دأبت على تحديث وتطوير أنظمتها وإجراءاتها الإدارية والأكاديمية لتواكب أحدث التطورات العالمية، كما تعمل على تأهيل موظفيها للتناغم مع تلك التطورات.

وأكد أن الجامعة الإلكترونية تسعى لأن تكون منارة علمية تلبي حاجة الوطن لها، لا سيما مع النقلة التنموية التي نعيشها في ظل رؤية المملكة 2030 وما تمخض عنها من برامج وطنية تسعى إلى النهوض بالمملكة في مختلف المجالات.