” البنوك السعودية ” : تأكد من شرعية المنشآت قبل التعامل معها ماليا
ناشدت البنوك السعودية المواطنين، صباح اليوم الاثنين، بضرورة التأكد من شرعية المنشآت قبل التعامل معها ماليًا، تفاديًا للوقوع ضحية للاحتيال.
كما طالبت البنوك السعودية، خلال مقطعًا فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بالتأكد من نظامية العروض ومنطقيتها قبل اتخاذ قرار الشراء.
qlq[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياساتر وصلتا لكذا
ماجد[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمدلله علي التمسك بالمبادئ الاسلاميه
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يجازيكم خير جزاء