  • الإثنين 2

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. ” البنوك السعودية ” : تأكد من شرعية المنشآت قبل التعامل معها ماليا

” البنوك السعودية ” : تأكد من شرعية المنشآت قبل التعامل معها ماليا

” البنوك السعودية ” : تأكد من شرعية المنشآت قبل التعامل معها ماليا
عادل الحربي (صدى):

ناشدت البنوك السعودية المواطنين، صباح اليوم الاثنين، بضرورة التأكد من شرعية المنشآت قبل التعامل معها ماليًا، تفاديًا للوقوع ضحية للاحتيال.

كما طالبت البنوك السعودية، خلال مقطعًا فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بالتأكد من نظامية العروض ومنطقيتها قبل اتخاذ قرار الشراء.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 35 دقيقة

ياساتر وصلتا لكذا

[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 34 دقيقة

الحمدلله علي التمسك بالمبادئ الاسلاميه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *