” البيئة ” تكشف عن توجيه جديد لحفر آبار المياه غير المتجددة

نايف السالم(صدى):

ناشدت وزارة البيئة والمياه والزراعة من نظيرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإبلاغ الأمانات والبلديات في كل مناطق المملكة، بعدم طلب رخص حفر آبار مياه على طبقات المياه غير المتجددة.

حيث جاء ذلك على خلفية سعيها لتنظيم استغلال مصادر المياه، واستخدام مصادر المياه المتجددة.

وعن حالات الاستحقاق التي حددتها لرفع الطلب، أوضحت مصادرأن هذه الحالات تتضمن: ” توافر المياه المتجددة وعند الضرورة القصوى وتكون لمدة محدودة ” ، مشيرة إلى النظر في إيقاف الآبار المرخصة حاليًا، متى توافرت المصادر الأخرى البديلة.

كما أبانت المصادر أن الأستمرار في عمليات حفر الآبار في المملكة، سيؤثر سلبًا في مستويات المياه ونوعيتها في الطبقات الحاملة لها، والتي تُعاني من هبوط حاد في مستوياتها.