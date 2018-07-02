” إنستجرام ” يطلق ميزة جديدة

وكالات(صدى):

دشن تطبيق إنستجرام النسخة الخفيفة ” Instagram Lite ” ، كما أطلق الميزة الشبيهة بالتلفاز ” IGTV ” ، حيث أضافت الشركة ميزة أخرى جيدة إلى حدٍ كبير.

وتتمثل الميزة الجديدة في القدرة على طرح الأسئلة في الستوري ” القصص ” ، حيث أن هناك استطلاعات الرأي بنعم أو لا، مع القدرة على إضافة الملصقات التعبيرية التي يمكن استخدامها في الأسئلة.

ويعد الجانب الجيد في هذه الميزة هي أن الأسئلة تكون مفتوحة، بالتالي تكون إجابات المتابعين طويلة وكما يريدون.