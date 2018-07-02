محمد صلاح يحطم آمال الريال وبرشلونة ويجدد لـ ” ليفربول “
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الاثنين، عن توقيع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع اللاعب المصري محمد صلاح، دون ذكر أي تفاصيل عن مدة العقد أو قيمته المالية.
جاء ذلك وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي ليفربول، ليحطم بذلك آمال وطموحات ناديي ريال مدريد الإسباني وبرشلونة، اللذان كانا يرغبان في ضم ” صلاح ” إلى صفوفهما.
طلال[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 1 ساعة
صلاح ابننا وبنتمناله كل التوفيق في اختياراته
ماجد[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقه ويعطيه العافيه ويوسع رزقه ونجاحه
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الشاب يستاهل كل الاحترام والتقدير مثال الشاب الخلوق المتفوق 💪