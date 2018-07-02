محمد صلاح يحطم آمال الريال وبرشلونة ويجدد لـ ” ليفربول “

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الاثنين، عن توقيع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع اللاعب المصري محمد صلاح، دون ذكر أي تفاصيل عن مدة العقد أو قيمته المالية.

جاء ذلك وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي ليفربول، ليحطم بذلك آمال وطموحات ناديي ريال مدريد الإسباني وبرشلونة، اللذان كانا يرغبان في ضم ” صلاح ” إلى صفوفهما.