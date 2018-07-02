زوج السيدة التي وضعت مولودها بالسيارة في جازان يحكي ملابسات الواقعة
أوضح زوج المواطنة التي اضطرت إلى الولادة في السيارة في منطقة جازان، تفاصيل الواقعة بعدما رفضت ثلاثة مستشفيات استقبالها في المنطقة، حيث فتحت الشؤون الصحية تحقيقًا مع المستشفيات الثلاثة بشأنها، لافتًا إلى أن زوجته شعرت بآلام المخاض يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار الزوج إلى أنه توجه بها لأحد المستشفيات الخاصة، فجرى تحويلها لمستشفى أبو عريش العام، بعد التأكد من قرب حالة الولادة، وهناك ذكر له الطبيب المناوب أن موعد الولادة لم يحن بعد، وعاد بزوجته إلى المنزل، لكن مع تواصل الآلام توجه في اليوم التالي إلى مستشفى الملك فهد المركزي، لكنهم أكدوا له بأنها لن تلد قبل 3 أيام.
وأضاف أنه، عاد إلى المنزل مرة أخرى وراجع مستشفى أبو عريش يوم الخميس وطلب تنويمها، لكنهم رفضوا ذلك، فيما توجه بزوجته إلى مستشفى أحد المسارحة، وهناك رفضت الطبيبة استقبالها، فقرر العودة بها إلى مستشفى أبو عريش، غير أنها وضعت مولودتها داخل المركبة، وعندما وصل بها، استقبله فريق طبي، وتم نقلها إلى الغرفة.
وأكد الزوج أنه لم يتقدم بشكوى ضد أحد، ولكن انتشار مقطع الفيديو الذي وثق عملية الولادة هو ما أثار الضجة، مضيفًا أنه يتمنى أن تكبر ابنته وتصبح طبيبة نساء لتنقذ المريضات من هذا التعنت.
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طلال[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وجد أن شخص يحتاج المساعده ولا يمد يده لمساعدته ✋
ماجد[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 1 ساعة
😱😱 هذه الواقعة مثل الافلام
شجون[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 1 ساعة
حمدلله علي سلامتهم .. الحمدلله إن ماجري لهم شي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10506 ] نشر منذ 54 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل ……… الهذا الحد وصلت مستشفياتنا
ننتظر رد وزارة الكحة المبجلة والتبرير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49649 ] نشر منذ 3 دقائق
ارفع شكوى يااهبل ,,
,, خلهم يأدبونهم ولا تتكرر معك او مع غيرك ,,