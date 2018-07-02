مع استمرار الاحتجاجات.. إيران تشن حملة اعتقالات ضد عدة مسؤولين محتجين على الفساد

طهران(صدى):

قامت الأجهزة الأمنية الإيرانية أمس الأحد بشن حملة اعتقالات، طالت عدة مسؤولين من بينهم رئیس مكتب الرئیس الإیراني الأسبق، اسفندیار رحیم مشائي.

وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها إيران.

وفي هذا السياق، كشف عباس جعفري دولت أبادي، النائب العام في طهران، عن إصدار مذكرة اتهام من النیابة العامة لرئیس مكتب الرئیس الإیراني الأسبق اسفندیار رحیم مشائي.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت عددًا كبيرًا من المحتجين في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد احتشاد المواطنين في شوارع طهران؛ احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وسياسات الحكومة الخارجية.