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” السياحة والتراث ” تطور 8 أسواق شعبية في مناطق المملكة

” السياحة والتراث ” تطور 8 أسواق شعبية في مناطق المملكة
علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صباح اليوم الاثنين، عن إشرافها على تأهيل وتطوير 8 أسواق شعبية في مناطق المملكة، وذلك من خلال برنامج تأهيل وتطوير الأسواق الشعبية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأسواق الشعبية هي واحدة من أهم المعالم التراثية بالمملكة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 40 دقيقة

1/1/1440

سوف تتفس الاسواق مع القرارات الجديدة وخصوصا الشعبية

[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 40 دقيقة

1/1/1440

سوف تتفس الاسواق مع القرارات الجديدة وخصوصا الشعبية

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يعطيهم العافية في انتظار التقدم اكثر 😍😍

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