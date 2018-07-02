” السياحة والتراث ” تطور 8 أسواق شعبية في مناطق المملكة
أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صباح اليوم الاثنين، عن إشرافها على تأهيل وتطوير 8 أسواق شعبية في مناطق المملكة، وذلك من خلال برنامج تأهيل وتطوير الأسواق الشعبية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأسواق الشعبية هي واحدة من أهم المعالم التراثية بالمملكة.
qlq[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 40 دقيقة
1/1/1440
سوف تتفس الاسواق مع القرارات الجديدة وخصوصا الشعبية
qlq[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 40 دقيقة
1/1/1440
سوف تتفس الاسواق مع القرارات الجديدة وخصوصا الشعبية
همس[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يعطيهم العافية في انتظار التقدم اكثر 😍😍