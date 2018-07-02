وزارة ” الدفاع ” تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه وأفرعها؛ وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

وأوضحت الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:

– أن يكون مواطن ” سعودي الأصل والمنشأ ” ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

-أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عاماً.

– أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

– ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول

وناشدت الراغبين في التقديم، بالدخول ومعرفة التفاصيل من خلال بوابة الإدارة العامة للقبول الموحد على الرابط التالي: هنا