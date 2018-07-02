جراحة ناجحة لاستخراج حلقة معدنية من حنجرة رضيع في حفر الباطن

حفر الباطن(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، من استخراج حلقة معدنية من داخل حنجرة طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، بتدخل جراحي عبر المنظار الحنجري.

وكان الطفل يعاني من صعوبة في الرضاعة ولعاب مستمر من الفم ونوبة بكاء شديدة، وبعد عمل الفحوصات الطبية والإكلينيكية والأشعة اللازمة، تبين وجود جسم غريب في حنجرة الطفل، وعلى الفور جرى إدخال الطفل إلى غرفة العمليات على الرغم من صعوبة التخدير لطفل رضيع، وبفضل الله استطاع الفريق الطبي السيطرة على حالة الطفل واستخراج القطعة المعدنية التي كانت مستقرة في حنجرته بواسطة المنظار الحنجري، حيث غادر بعدها الطفل مع والديه المستشفى وهو في صحة جيدة .