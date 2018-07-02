جمرك مطار جدة يحبط 6 محاولات لتهريب أكثر من 4 كيلوجرام مواد مخدرة

الرياض(صدى):

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي ست محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة بلغ وزنها 2,013 جراماً من مادة ” الهيروين ” المخدرة و 1,401 جرام من مادة ” الشبوا ” المخدرة, كما تم ضبط كمية من مادة ” الكوكايين ” المخدرة بلغت 654.5 جرام, إضافة لكمية من حبوب ” الترامادول ” المحظورة بلغ عددها 1,440 حبة, عُثر عليها مُخبأة مع ركاب رحلات كانت قادمة إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بندر الرحيلي أنه تم ضبط هذه الكميات من الممنوعات خلال ست محاولات لتهريبها, إذ إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة السفر الخاصة بأحد الركاب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها على كرتونين خاصين بالأدوية عُثر بداخلهما على كمية من حبوب “الترامادول” المحظورة بلغ عددها 1,440 حبة.

وأضاف أنه بالمحاولة التالية تم ضبط كمية من مادة ” الشبوا ” المخدرة بلغت 1,401 جرام, عُثر عليها مُخبأة داخل حقيبة سفر خاصة بأحد المسافرين بعد وضعها داخل علبتين خاصتين ” بحليب أطفال ” واستحداث قواعد لهما ووضع الكمية بداخلهما, وبعرض صاحبها للتفتيش الذاتي وعلى جهاز فحص الأحشاء, عُثر على كمية من مادة ” الهيروين ” المخدرة داخل 63 كبسولة تحتوي جميعها على 460 جراماً, وجدت داخل أحشاء المسافر.

وأبان الرحيلي أنه تم ضبط أربع محاولات بطريقة التهريب نفسها، إذ بلغت الكمية بالمحاولة الأولى 681.5 جرام، وبالمحاولة الثانية بلغت 490.5 جرام, وتم ضبط كمية أخرى بلغت 381 جراماً, وذلك داخل 155 كبسولة، جميعها تحوي مادة ” الهيروين ” المخدرة, فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الأخيرة 58 كبسولة، تحتوي جميعها على 654.5 جرام، من مادة ” الكوكايين ” المخدرة, وكانت جميع المحاولات مُخبأة داخل أحشاء ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.