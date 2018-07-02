” هدف ” يمدد فترة تسجيل الفرص التدريبية للمنشآت في برنامج ” صيفي ” إلى الخميس المقبل

الرياض(صدى):

مدد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” فترة تسجيل الفرص التدريبية للمنشآت في برنامج التدريب الصيفي ” صيفي ” ، إلى الخميس المقبل 21 شوال 1439 الموافق 5 يوليو 2018، بدلًا من اليوم ” الإثنين ” ،وذلك نظرًا للإقبال من المنشآت لتسجيل فرصها التدريبية في البرنامج.

في هذا السياق دعت “هدف” منشآت القطاع الخاص إلى سرعة تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، مؤكدًا أنه يمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا عبر رابط البرنامج من خلال الرابط الإلكتروني للبرنامج: هنا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل، أن دور منشآت القطاع الخاص المشاركة في برنامج التدريب الصيفي” صيفي ” يرتكز على عِدة محاور، منها الإسهام في الدعم وفق النِسب المُحدّدة في القرار الوزاري رقم (1047/1) وتاريخ 8 /3 /1429هـ، وتنفيذ التدريب سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة.

وأكد المتحدث الرسمي،أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة وظيفية بأي من القطاعات التي نال فيها دورات تدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.