” فلكية جدة ” تؤكد على وصول الأرض إلى أبعد نقطة من الشمس الجمعة القادمة

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عن وصول الكرة الارضية يوم الجمعة القادمة، إلى أبعد نقطة ” الأوج ” في مدارها حول الشمس عند الساعة 7:47 مساء بتوقيت السعودية؛ حيث أنه من المفارقات أن الأرض تقع في أبعد نقطة من الشمس في منتصف فصل الصيف بالنصف الشمالي للكرة الارضية وهذا يخبرنا بأن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.

ولا تتغير المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير، فالأرض الان على مسافة حوالي 5 مليون كيلومتر أبعد من الشمس مما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمعدل المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلومتر.

بينما في هذه السنة ستكون الأرض في أبعد نقطة من الشمس على مسافة 152,095,566 كيلومتر مقارنه بالعام الماضي عندما وقعت الأرض في ” الاوج ” في الرابع من يوليو حيث كانت أقرب قليلًا على مسافة 152,092,505 كيلومتر.