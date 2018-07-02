الكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة الكهرباء ضد الفواتير خلال الشهر الجاري
كشف الدكتورعبدالله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة ضد فواتير الكهرباء خلال هذا الشهر.
وقال ” الشهري ” أن الهيئة تلقت 5 آلاف شكوى ضد فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري؛مشيرًا إلى أن زيادة الشكاوى عن الفترة الماضية، ترجع لدخول موسم الصيف، وزيادة استهلاك الكهرباء ومع التعرفة الجديدة.
وعن الشكاوى التي تصل إلى الهيئة، أبان ” الشهري ” أن الهيئة تستقبل الشكاوى التي تصلها وترد على المستهلك بكل شفافية، وفي حالة اكتشاف وجود خطأ في فاتورة الكهرباء يتم تصحيحه.
مضيفًا: ” على المتضرر الاعتراض عبر شركة الكهرباء أولا، وفي حال عدم القناعة بتجاوب الشركة، فله الحق في التقدم لهيئة تنظيم الكهرباء؛ للتأكد نيابة عنه من الفاتورة، فإذا هي صحيحة تبلغه الهيئة بذلك وفي حال وجود خطأ ستقوم بتصحيح الفاتورة له ” .
محمد[ عدد التعليقات: 2510 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا شاكي ولحد الحين ماجاني رد
ماجد[ عدد التعليقات: 1454 ] نشر منذ 2 ساعتين
عن ام المؤمنين عائشه سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ فِى بَيْتِى هَذَا « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ». – رواه مسلم
طلال[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي جات على الكهرباء في رفع الأسعار 🤣🤣🤣 #شكرآ_وطني 🇸🇦😭😭
عمار[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارحمنا حتى ترفع عننا البلاء والغلاء وسؤ الاخذ والعطاء
اللهم انزل في اسواقنا البركه
اللهم برحمتك وسع رزقنا مع القناعه وعمم الخير في بلاد المسلمين وارفع عن بلاد المسلمين كل اذى
شجون[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل .. ولسان حالهم خير وسيلة للدفاع الهجوم ..
همس[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله …. حنا بلد الخير ليش كدا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن بلاد المسلمين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 ساعة
يا جماعة الخير ..شركة الكهرباء ليس لها دخل في زيادة سعر التعرفة ..تصحيح الاقتصاد يستلزم رفع التعرفه..