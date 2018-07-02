الكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة الكهرباء ضد الفواتير خلال الشهر الجاري

عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتورعبدالله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة ضد فواتير الكهرباء خلال هذا الشهر.

وقال ” الشهري ” أن الهيئة تلقت 5 آلاف شكوى ضد فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري؛مشيرًا إلى أن زيادة الشكاوى عن الفترة الماضية، ترجع لدخول موسم الصيف، وزيادة استهلاك الكهرباء ومع التعرفة الجديدة.

وعن الشكاوى التي تصل إلى الهيئة، أبان ” الشهري ” أن الهيئة تستقبل الشكاوى التي تصلها وترد على المستهلك بكل شفافية، وفي حالة اكتشاف وجود خطأ في فاتورة الكهرباء يتم تصحيحه.

مضيفًا: ” على المتضرر الاعتراض عبر شركة الكهرباء أولا، وفي حال عدم القناعة بتجاوب الشركة، فله الحق في التقدم لهيئة تنظيم الكهرباء؛ للتأكد نيابة عنه من الفاتورة، فإذا هي صحيحة تبلغه الهيئة بذلك وفي حال وجود خطأ ستقوم بتصحيح الفاتورة له ” .