” تصفية ” تناشد عملائها بإرسال استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني بدلا من تويتر

علي القحطاني (صدى):

ناشدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، صباح اليوم الاثنين، عملائها بإرسال استفساراتهم الخاصة والمرفق بها أوراقهم الرسمية، على بريد اللجنة الالكتروني، وذلك بسبب إيقاف الخاص على ” تويتر ” .

حيث خاطبت ” تصفية ” عملائها، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، قائلة: ” نرجو من متابعينا الأعزاء إرسال استفساراتهم الخاصة والمرفق بها أوراقهم الرسمية على بريد اللجنة الالكتروني،هنا ، وذلك لإيقاف الخاص على تويتر لدواعي الحفاظ على خصوصية المساهمين وبياناتهم.. كما نرحب باستفساراتكم العامة على تويتر ” .