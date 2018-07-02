” تصفية ” تناشد عملائها بإرسال استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني بدلا من تويتر
ناشدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، صباح اليوم الاثنين، عملائها بإرسال استفساراتهم الخاصة والمرفق بها أوراقهم الرسمية، على بريد اللجنة الالكتروني، وذلك بسبب إيقاف الخاص على ” تويتر ” .
حيث خاطبت ” تصفية ” عملائها، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، قائلة: ” نرجو من متابعينا الأعزاء إرسال استفساراتهم الخاصة والمرفق بها أوراقهم الرسمية على بريد اللجنة الالكتروني،هنا ، وذلك لإيقاف الخاص على تويتر لدواعي الحفاظ على خصوصية المساهمين وبياناتهم.. كما نرحب باستفساراتكم العامة على تويتر ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحيي العظام وهى رميم .. حسبنا الله ونعم الوكيل بمن اخذ الاموال بغير وجه حق
qlq[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 10 دقائق
ع الفوة