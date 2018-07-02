  • الإثنين 2

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” تصفية ” تناشد عملائها بإرسال استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني بدلا من تويتر

” تصفية ” تناشد عملائها بإرسال استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني بدلا من تويتر

” تصفية ” تناشد عملائها بإرسال استفساراتهم عبر البريد الإلكتروني بدلا من تويتر
علي القحطاني (صدى):

ناشدت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، صباح اليوم الاثنين، عملائها بإرسال استفساراتهم الخاصة والمرفق بها أوراقهم الرسمية، على بريد اللجنة الالكتروني، وذلك بسبب إيقاف الخاص على ” تويتر ” .

حيث خاطبت ” تصفية ” عملائها، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، قائلة: ” نرجو من متابعينا الأعزاء إرسال استفساراتهم الخاصة والمرفق بها أوراقهم الرسمية على بريد اللجنة الالكتروني،هنا ، وذلك لإيقاف الخاص على تويتر لدواعي الحفاظ على خصوصية المساهمين وبياناتهم.. كما نرحب باستفساراتكم العامة على تويتر ” .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 2 ساعتين

يحيي العظام وهى رميم .. حسبنا الله ونعم الوكيل بمن اخذ الاموال بغير وجه حق

[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 10 دقائق

ع الفوة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *