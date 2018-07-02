بالصور.. ضبط 3 مخالفات لقرار العمل تحت الشمس بالمدينة
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة جولات ميدانية على 7 مواقع إنشائية؛ لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، تمكن من خلالها من ضبط 3 مخالفات.
وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” تمت زيارة 93 محلا للذهب والمجوهرات والاتصالات ونشاط بيع العطور والإكسسوارات والفنادق بالمنطقة المركزية، وتم ضبط 12 مخالفة في المهن المقصورة على السعوديين ” .
qlq[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يقويكم