بالصور.. ضبط 3 مخالفات لقرار العمل تحت الشمس بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة جولات ميدانية على 7 مواقع إنشائية؛ لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، تمكن من خلالها من ضبط 3 مخالفات.

وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” تمت زيارة 93 محلا للذهب والمجوهرات والاتصالات ونشاط بيع العطور والإكسسوارات والفنادق بالمنطقة المركزية، وتم ضبط 12 مخالفة في المهن المقصورة على السعوديين ” .