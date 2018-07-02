فيديو مروع لكوبرا تنفث سمها في عين شاب حاول الإمساك بها

بكين(صدى):

أمسك شاب صيني يٌدعى ” شياوهوان ، 19 عاماً ” ، كوبرا وبث لقطات مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه تعرض لحادث كاد يفقده عينيه ، في مدينة تشوهاي بجنوب الصين .

وظهر شياوهوان في الفيديو المتداول ، وهو يمسك ثعبانا إلا أن الثعبان رش السم في عين شياو اليمنى.

يٌشار إلى أن الشاب اعتاد على بث لقطات مباشرة عن أنواع الثعابين المختلفة وخصائصها وكيفية إجراء الإسعافات الأولية في حالة تعرض أي شخص للعض من الثعابين.

ولحسن الحظ، تم نقل الشاب إلى المستشفى على الفور وتلقى العلاج المناسب.