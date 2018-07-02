تنفيذ برامج تدريبية لتوحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش

عادل الحربي(صدى):

قام النائب العام الشيخ سعود المعجب، بتكليف فريق مختص؛ لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة.

وجاء ذلك على خلفية العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش؛ وذلك من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية لـ ” لضحية ” والردع العادل للجاني.

وفي هذا السياق، أوضح ” المعجب ” خلال رعايته افتتاح برنامج ورش العمل التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية بالرياض أمس الأحد، أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش؛ لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.

وشدد ” المعجب ” على أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش، بعد رفعها من جهات الضبط، كما أنها هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبييق العقوبات الرادعة.