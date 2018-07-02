بفساتين الزفاف.. روسيات يعربن عن ولعهن بكرة القدم

موسكو(صدى):

أعرب سيدات روسيات عن ولعهن بكرة القدم، بطريقة غريبة ، حيث ارتدين فساتين زفاف طويلة وشاركن في مباراة ودية بمدينة كازان، التي تستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم 2018.

وقامت الروسيات بتقسيم أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما 5 لاعبات، وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة، ولعبن وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى، وسط تشجيع الجمهور.

وأقيمت المباراة قبل أولى مباريات دور الـ16 التي استضافتها كازان، وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بنتيجة 4-3.