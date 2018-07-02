حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق( الشرقية , الرياض , القصيم ، المدينة المنورة ، نجران ، المرتفعات الجنوبية الغربية ) و فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات (جازان ، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.