غدا.. ” الشورى ” يناقش إعادة النظر في تعرفة الكهرباء
تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة لعرض مقترحا لمجلس الشورى ،غدًا الثلاثاء، بالرفع للمقام السامي لتخفيض تعرفة الكهرباء في ضوء الزيادات الكبيرة في الفواتير.
وسيناقش المجلس تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .
يأتي ذلك بالتزامن مع ازدياد حدة شكاوى المواطنين في الفترة الماضية من الارتفاع المبالغ به في فواتير الكهرباء.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30312 ] نشر منذ 48 دقيقة
شكاوى المواطنين
والا أرتفاع أسعار الفواتير لحقكم من عناها
في قصوركم ياأعضاء مجلس الشورى🤔