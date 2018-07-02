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غدا.. ” الشورى ” يناقش إعادة النظر في تعرفة الكهرباء

غدا.. ” الشورى ” يناقش إعادة النظر في تعرفة الكهرباء
عادل الحربي (صدى):

تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة لعرض مقترحا لمجلس الشورى ،غدًا الثلاثاء، بالرفع للمقام السامي لتخفيض تعرفة الكهرباء في ضوء الزيادات الكبيرة في الفواتير.

وسيناقش المجلس تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج .

يأتي ذلك بالتزامن مع ازدياد حدة شكاوى المواطنين في الفترة الماضية من الارتفاع المبالغ به في فواتير الكهرباء.

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