مواطن يلجأ للقضاء لاسترداد ربع مليون ريال من مؤسسة خيرية

نايف السالم(صدى):

لجأ مواطن إلى القضاء لاسترداد مبلغ قدره ربع مليون ريال، كان قد دفعه لمؤسسة خيرية في مكة المكرمة لتشييد وقف برج الوالدين.

وتفاجأ المواطن بعد 6 سنوات من دفع المبلغ بإغلاق جميع فروع المؤسسة في جميع مناطق المملكة قبل تشييد المشروع.

وأوضح المواطن أن محاولاته لاسترداد المبلغ من المؤسسة التي تعد تحت مظلة إحدى الجهات الرسمية فشلت، متهما إياها بالمماطلة.