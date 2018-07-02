النيابة العامة تؤكد على إلزام المسافرين بالإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة
جددت النيابة العامة تأكيدها على عموم القادمين والمسافرين عبر حدود المملكة والمقيمين والمواطنين ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول ،والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وما في حكمها.
وشددت النيابة على ضرورة الإقرار عنها في حال الرغبة في الدخول أو الخروج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
abdul[ عدد التعليقات: 1375 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتي لو الألف او الألفين ريال.؟ لازم فيه حد وما فوقه اللي يحتاج الفسح، مثلا ٣٠/ ٤٠ ألف ريال نقد.