ضاحي خلفان لـ ” تميم ” : حسبي الله على من علمك السياسة

طلال الضوي(صدى):

استنكر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الأثنين، سياسة تنظيم الحمدين المتبعة، واستمرارهم في التقرب من الأعداء في سبيل مصالحهم الشخصية.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات منتقدًا ما يتبعه الامير المدلل تميم بن حمد : ” والله ان ما يحدث في السياسة القطرية مصيبة، العملية واضحة نحن في صراع مع ملالي مهووسين بالطائفية، حتى الايراني المواطن كارهنهم، انت تحبهم يا تميم ” .

وتابع متعجبا : ” تحب الملالي..وتعادي اصحاب المقام العالي ملوك الحكمة والتعقل والعروبة…والأهل..كارثة في السياسة القطرية ” .

أضاف : ” المسألة ما تحتاح تفكير، أمامك يدان ،يد عدو للعرب، ويد نصير العرب، تضع يدك أين يا تميم ؟؟ تضعها في يد الخامنئي..حسبي الله على من علمك السياسة يا طويل العمر ” .