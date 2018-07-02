تغريدة ” غامضة ” لمحمد صلاح تثير الجدل والتساؤلات

ماجد محمد(صدى):

أثارت تغريدة للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جدلا واسعا بين رواد موقع ” تويتر ” .

وقال صلاح في تغريدته : ” قد يظن البعض أن الأمر انتهى، لكنه لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير ” .

وتسائل رواد ” تويتر ” حول ما يقصده صلاح من تغريدته، وما إذا كان يلمح إلى وجود خطوة جديدة سيقدم عليها.