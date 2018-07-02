تغريدة ” غامضة ” لمحمد صلاح تثير الجدل والتساؤلات
أثارت تغريدة للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جدلا واسعا بين رواد موقع ” تويتر ” .
وقال صلاح في تغريدته : ” قد يظن البعض أن الأمر انتهى، لكنه لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير ” .
وتسائل رواد ” تويتر ” حول ما يقصده صلاح من تغريدته، وما إذا كان يلمح إلى وجود خطوة جديدة سيقدم عليها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30308 ] نشر منذ 4 دقائق
بأختصار ندم على الأعتزال ووده يرجع
دفتر الشيكات أشتغل
وصدق من قال
الدراهم مراهم😂😂😂