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تغريدة ” غامضة ” لمحمد صلاح تثير الجدل والتساؤلات

تغريدة ” غامضة ” لمحمد صلاح تثير الجدل والتساؤلات
ماجد محمد(صدى):

أثارت تغريدة للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جدلا واسعا بين رواد موقع ” تويتر ” .

وقال صلاح في تغريدته : ” قد يظن البعض أن الأمر انتهى، لكنه لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير ” .

وتسائل رواد ” تويتر ” حول ما يقصده صلاح من تغريدته، وما إذا كان يلمح إلى وجود خطوة جديدة سيقدم عليها.

 


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