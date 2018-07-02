صورة..تخريج 55 طالبا في توابيت بعدما دفعهم الحوثي للموت

فهمى محمد(صدى):

أثارت صورة لطلاب بجامعة ” ذمار ” وسط اليمن، جدلا واسعًا، موثقة حفل تخرج لطلاب أحد أقسام كلية الآداب ،نصفهم في ” توابيت ” الموت بعدما دفعتهم مليشيا الحوثي الإرهابية للقتال في صفوفها.

وبينت الصورة كيفية تحويل المليشيا الإرهابية نصف طلاب دفعة جامعية من قسم واحد، إلى مجرد صور لقتلى تجلس بدلا عنهم في مقاعد التخرج.

وتقدمت الصور نحو 55 طالبا قتيلا مذكور فيه اسمه مسبوقا بكلمة ” شهيد “، والجبهة التي قتل فيها والتاريخ، المقاعد الأمامية في حفل التخرج لطلاب كان يفترض أن يكونوا إلى جوار بقية زملائهم الخريجين، لكن الحوثي أرسلهم في توابيت بعد ان دفعهم للموت دفعا.

كانت ميليشيات الحوثي قد زجت بمئات طلاب المدارس والجامعات بما فيهم اطفال إلى جبهات القتال، بطرق ووسائل شتى بينها الاختطاف واجبار الاهالي، والتغرير بهم، او استغلال ظروفهم المعيشية، وذلك في حربها العبثية المستمرة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية اواخر عام 2014م.