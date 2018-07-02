بالفيديو.. قطة تصيب عروسا بالصدمة في حفل زفافها
أصيبت عروس بالصدمة والدهشة بسبب تصرفات قطة خلال مراسم حفل زفافها.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تسير برفقة زوجها خلال مراسم الزواج، وفجأة ركضت قطة صغيرة وراحت تلعب فوق ذيل فستان العروس التي حاولت سحب الفستان لكن ظلت القطة تركض خلفها وتلهو بفستانها.
زايد +[ عدد التعليقات: 17783 ] نشر منذ 1 ساعة
لا واهني الي فطوره فطورين
افطر وصلى ثم قام ولقطها
عمهوجة فيها من الحسن واللين
لاسلهم دنق لفمها وشفطها
ماكملت من عرسها غير شهرين
ياسعد منهو ضمها ثم قشطها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9420 ] نشر منذ 50 دقيقة
خليهاتبي تزفك بس☺😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30304 ] نشر منذ 38 دقيقة
القطط ونيسه🤗
زائر[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 15 دقيقة
!!!!!!!!!