بالفيديو.. قطة تصيب عروسا بالصدمة في حفل زفافها

متابعات (صدى):

أصيبت عروس بالصدمة والدهشة بسبب تصرفات قطة خلال مراسم حفل زفافها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تسير برفقة زوجها خلال مراسم الزواج، وفجأة ركضت قطة صغيرة وراحت تلعب فوق ذيل فستان العروس التي حاولت سحب الفستان لكن ظلت القطة تركض خلفها وتلهو بفستانها.