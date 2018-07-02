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بالفيديو..الحرارة تتسبب في تفحم سيارة مواطن بطريق الإمارات

بالفيديو..الحرارة تتسبب في تفحم سيارة مواطن بطريق الإمارات
أبو ظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفحم سيارة مواطن إثر احتراق الجزء الخلفي منها على الطريق المؤدي إلى الإمارات.

واشتعلت النيران بالسيارة بسبب حرارة الشكمان، مسفرة عن تفحم محتويات السيارة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لطفك

وعفوك

وسترك

ورضاك..

[ عدد التعليقات: 3517 ] نشر منذ 1 ساعة

شكل الشكمان شي كايد وبلاويه كثيره الله يستر علينا ويحفظنا

[ عدد التعليقات: 30304 ] نشر منذ 36 دقيقة

الشكمان ماله دخل
أنا أمشي مئات الكيلومترات
وماااااااااااغط وغيري كثير
وماصار لنا شي بسبب شكمان
في عنده بلا ثاني تسبب في أحتراق السيارة😐

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