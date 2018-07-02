بالفيديو..الحرارة تتسبب في تفحم سيارة مواطن بطريق الإمارات

أبو ظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفحم سيارة مواطن إثر احتراق الجزء الخلفي منها على الطريق المؤدي إلى الإمارات.

واشتعلت النيران بالسيارة بسبب حرارة الشكمان، مسفرة عن تفحم محتويات السيارة.