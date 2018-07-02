نشر : منذ 2 ساعتين 1٬441 3 منوعات بالفيديو..الحرارة تتسبب في تفحم سيارة مواطن بطريق الإمارات أبو ظبي(صدى): أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفحم سيارة مواطن إثر احتراق الجزء الخلفي منها على الطريق المؤدي إلى الإمارات. واشتعلت النيران بالسيارة بسبب حرارة الشكمان، مسفرة عن تفحم محتويات السيارة. الوسوم:الإمارات
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1130 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لطفك
وعفوك
وسترك
ورضاك..
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3517 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل الشكمان شي كايد وبلاويه كثيره الله يستر علينا ويحفظنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30304 ] نشر منذ 36 دقيقة
الشكمان ماله دخل
أنا أمشي مئات الكيلومترات
وماااااااااااغط وغيري كثير
وماصار لنا شي بسبب شكمان
في عنده بلا ثاني تسبب في أحتراق السيارة😐