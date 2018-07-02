فيديو نادر لخادم الحرمين قبل 32 عاما

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – قبل 32 عاما.

ووثق المقطع قيام الملك سلمان ” أمير الرياض آنذاك ” بمتابعة تجهيزات معرض الرياض في لندن – بريطانيا عام 1986م، و رده على أسئلة الإعلاميين.