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فيديو نادر لخادم الحرمين قبل 32 عاما

فيديو نادر لخادم الحرمين قبل 32 عاما
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – قبل 32 عاما.

ووثق المقطع قيام الملك سلمان ” أمير الرياض آنذاك ” بمتابعة تجهيزات معرض الرياض في لندن – بريطانيا عام 1986م، و رده على أسئلة الإعلاميين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 37 دقيقة

يارب احفظ ملكنا سلمان واحفظ لنا ولي عهدنا واحفظ شعبنا ووطنا يارب ..لاتنسوا الدعاء لولاة الامر ولشعبنا ولوطنا

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