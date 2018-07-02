فيديو نادر لخادم الحرمين قبل 32 عاما
أظهر مقطع فيديو نادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – قبل 32 عاما.
ووثق المقطع قيام الملك سلمان ” أمير الرياض آنذاك ” بمتابعة تجهيزات معرض الرياض في لندن – بريطانيا عام 1986م، و رده على أسئلة الإعلاميين.
📽 فيديو نادر
متابعة الملك سلمان حفظه الله (أمير الرياض آنذاك) لتجهيزات (معرض الرياض بين الأمس واليوم) في لندن – بريطانيا عام 1986م، و رده على أسئلة الإعلاميين.
(أرشيف الإعلامي القدير سبأ باهبري) pic.twitter.com/V2qKWUtTSw
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) ١ يوليو ٢٠١٨
مواطن[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 37 دقيقة
يارب احفظ ملكنا سلمان واحفظ لنا ولي عهدنا واحفظ شعبنا ووطنا يارب ..لاتنسوا الدعاء لولاة الامر ولشعبنا ولوطنا