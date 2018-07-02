بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة حطمت صالة ” جيم “

متابعات(صدى):

ألقت الشرطة في ميشيجان القبض على فتاة شابة تسبب في حالة من الفوضى داخل مركز للياقة البدنية.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عاما، وهي تتجادل مع الموظفين داخل مكتب الاستقبال، راحت ترمي شاشات الكمبيوتر وتدمر الهواتف مما تسببت في حالة من الفوضى داخل المركز، وتصرخ قائلة “سأعود.. وسأقتلك”.

وألقت الشرطة القبض على الفتاة بتهمة تدمير محتويات المكان، لكن الموظف الذي يبدو أنه تعرض للاعتداء لم يوجه اتهامات لها.