رد أول منشدة سعودية على منتقديها

أماني الغامدي(صدى):

بعدما أثارت جدلا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، باقتحامها عالم الشيلات الرجالي، لتصبح أول سيدة صاحبة شيلة بصوت نسائي ،ظهرت المنشدة روان الشهري للرد على منتقديها.

وأكدت المنشدة الشهري ،أن الشيلة التي أنشدتها بعنوان ” سليل المجد ” كانت هدية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت لبرنامج ” تفاعلكم ” : ” أحببت أن أشكر ولي العهد بطريقتي “، مشيرة إلى أنها وجدت معارضة كبيرة كونه من غير المعتاد في المجتمع السعودي أن تقوم فتاة بإنشاد شيلة، لكون الشيلات ليست مجالاً للنساء.

وأكدت أن المرأة السعودية سوف تدخل وتثبت وجودها ونجاحها في جميع المجالات، منوهة بدعم أهلها وأسرتها لها.

إقرأ أيضًا: