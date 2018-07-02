خطأ طبي فادح..كاد أن يعرض ذراع مواطن للبتر

تركي السالم(صدى):

استمرارًا لمسلسل الإهمال الطبي، تفاجأ مواطن بوجود قطعة زجاج داخل ذراعه بعد خروجه من مستشفى الريث التابع لجازان.

وأوضح المواطن أنه كان قد ذهب لتلقي العلاج بالمستشفى بعد تعرضه لحادث مروري، أدى إلى إصابته بجروح وكدمات.

وأشار إلى أن المسعفون قاموا بخياطة جرح عميق أصيب به في الحادث دون إجراء أشعة، وأكدوا له أن كل شيء على مايرام.

ولفت إلى أنه مع مرور الأيام لاحظ تورم ذراعه ،فذهب لمستشفى أخرى وخضع للأشعة ،لتظهر قطعة زجاج داخل الجرح.

وطالب المواطن مدير الشؤون الصحية في جازات بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة كل من أهمل في علاجه.