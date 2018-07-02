بالفيديو.. امرأة تستنجد بالشرطة لتلقيها قنبلة في طرد بالبريد

متابعات(صدى):

تلقت امرأة طردا بريديا لما اعتقدت أنه قنبلة أرسلها أحدهم على عنوانها باسم زوجها.

حيث فتحت المرأة الطرد لتعثر على جهاز به عدد من الأسلاك ملتفة بشريط لاصق فاعتقدت أنه قنبلة لذلك أيقظت أطفالها وأرسلتهم إلى الجيران، ثم اتصلت بالنجدة تاركة كلابها بالمنزل وأخبرتهم أنها تخشى انفجار المنزل.

حضرت قوات الإطفاء لتكتشف أن ما تعتقده المرأة قنبلة مجرد موتور طلبته للمجفف الخاص بها.

دخلت المرأة في هيستيرية ضحك خلال محاولتها وصف ما حدث عبر مقطع الفيديو.