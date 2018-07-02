فضيحة غرامية تلاحق مذيع ” بي إن سبورت ” ومحامية بالاستثمار القطرية

ماجد محمد(صدى):

تنهال الفضائح على مجموعة قنوات ” بي إن سبورت ” من كافة الاتجاهات، لم تعد مقتصرة على فضائح تسييس الرياضة وعدم المهنية فقط، لتصل إلى فضائح غرامية.

ففي الفترة الأخيرة تعلق اسم المعلق الرياضي بقنوات ” بي إن سبورت ” ريتشارد كيز، باسم محامية سابقة كانت تعمل بهيئة الاستثمار القطرية، وذلك بعدما اكتشفت ابنة المعلق علاقتهم الغرامية.

وأوضحت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، أن ابنة المعلق الرياضي والممثلة جيما كيز، كشفت عن سلسلة من الرسائل النصية الغرامية البذيئة التي وجهتها لصديقتها والمحامية ” لوسي روز ” بعدما اكتشفت علاقتها الغرامية بأبيها في 2016.

وأوضحت الصحيفة أن ” جيما ” هددت صديقتها المحامية في مجموعة من الرسائل بالانتقام من خيانتها لها، والتي قالت بدورها ” بالطبع، لا يمكنني تبرير ما فعلته؛ لكنني شعرت أن والدي قد سُرق مني، والنتيجة دمار العلاقة مع أبي وعائلتي بسببها ” .

وأكدت ” جيما ” أن تلك الأزمة تسببت في استمرار كابوس طويل لمدة عامين بالإضافة إلى تفكيك أسرتها، ما أدى إلى إلقاء القبض عليها بسبب النصوص المسيئة للمحامية.