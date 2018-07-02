بعد توديع المونديال.. إقالة سامباولي من تدريب الأرجنتين

نواف السالم(صدى):

بعد توديع منتخب الأرجنتين لمونديال روسيا بشكل غير متوقع، قرر منتخب التانجو إقالة المدير الفني له خورخي سامباولي.

وأكدت ” TNT Spotrts ” الأرجنتينية، على أن سامباولي لم يعد مدربا لمنتخب الأرجنتين.

وتلقى ” سامباولي ” انتقادات واسعة منذ انطلاق المباراة الأولى للأرجنتين بمونديال روسيا؛ حيث قدم منتخب التانجو أداء لم يكن جيدًا وغير متوقع خلال الجولات الـ 3 من دور المجموعات .

وخرج الأرجنتين ، السبت الماضي من المونديال على يد منتخب فرنسا برباعية مقابل 3 أهداف.