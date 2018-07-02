بالصور.. مظاهرات ضخمة ” للشواذ ” تجتاح دولة أردوغان الهشة
اجتاحت شوارع تركيا، أمس الأحد، مظاهرات ضخمة للشواذ ؛ للمطالبة بحقوقهم في تركيا.
وجاءت تظاهرات المثليين والمتحولين جنسيًا وسط تعتيم إعلامي من قبل الإعلام التركي والإعلام القطري الحليف.
ويبدو أن الأوضاع على الأراضي التركية أصبحت متخبطة، في الوقت الذي يهتم فيه الرئيس التركي رجب أردوغان بترويج صورة ليس حقيقة عن دولته الإسلامية ، والتدخل في شؤون الدول العربية والمزايدة على مواقفها.
فهد[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله عيب ما بيصير ما يستحون هم ورئيسهم الاخواني الاسلامي
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1854 ] نشر منذ 22 دقيقة
قال الله
(إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ
وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا)
قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
(لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال و المتشبهين من الرجال بالنساء )