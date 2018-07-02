بالصور.. مظاهرات ضخمة ” للشواذ ” تجتاح دولة أردوغان الهشة

أنقرة(صدى):

اجتاحت شوارع تركيا، أمس الأحد، مظاهرات ضخمة للشواذ ؛ للمطالبة بحقوقهم في تركيا.

وجاءت تظاهرات المثليين والمتحولين جنسيًا وسط تعتيم إعلامي من قبل الإعلام التركي والإعلام القطري الحليف.

ويبدو أن الأوضاع على الأراضي التركية أصبحت متخبطة، في الوقت الذي يهتم فيه الرئيس التركي رجب أردوغان بترويج صورة ليس حقيقة عن دولته الإسلامية ، والتدخل في شؤون الدول العربية والمزايدة على مواقفها.