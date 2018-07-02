تفاصيل هروب رضوان فايد أخطر مجرم في سجون فرنسا بطائرة هليكوبتر

باريس(صدى):

في مشهد أشبه بمشاهد أفلام هوليود، قام الفرنسي رضوان فايض، وهو احد أخطر المجرمين في السجون الفرنسية، بالهروب من السجن، أمس الأحد ،بمساعدة 3رجال مسلحين أحضروا طائرة مروحية لتهريبه.

وفي التفاصيل ، التي كشفتها ” تلغراف ” ، هبطت طائرة هليكوبتر في فناء السجن، وأخذ المسلحون رضوان فايد صاحب الـ 46 عامُا من غرفة الزيارة التي كان موجودا بها، وفروا هاربين، دون أن يعترضهم الحراس.

وفي هذا السياق قالت وزيرة العدل الفرنسية ” نيكول بيلوبيه ” إنه ربما استخدمت طائرات بلا طيار لمراقبة المنطقة قبل هذه العملية.

وكان المسلحين يحتجزون الطيار، إلا أنه تم إطلاق سراحه و وعُثر على الطائرة الهليكوبتر شمالي باريس وكذلك على سيارة استخدمت في الهروب محترقتين.

ويذكر أن فايد يقضي 25 من السجن بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية عام 2010 في عملية سرقة فاشلة.