بعد واقعة طفل أبها المنتحر..7 ألعاب لا تقل خطورة عن الحوت الأزرق

أبها(صدى):

كشف الخبير الإعلامي الدكتور فايز الشهري ، عن وجود 7 ألعاب إلكترونية منتشرة، تتساوى خطورتها مع خطورة لعبة الحوت الأزرق التي تسببت حتى الأن في سقوط عدد كبير من الضحايا على مستوى عالمي .

وقال ” الشهري ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” هناك ألعاب إلكترونية منتشرة يجب منعها فورًا عن الأطفال، وهي لا تقل خطورة عن الحوت الأزرق تعمل على بلاي ستيشن وإكس بوكس منها: (Dead Space- Medal of Honor- all of Duty: Black Ops- Fallout: New Vegas- Castlevania: Lords of Shadow- Assassin’s Creed: Brotherhood- Dead Rising ” .

يجدر الإشارة إلى أن لعبة الحوت الأزرق على غسل دماغ المراهقين ضعفاء الشخصية، لمدة تصل إلى ٥٠ يومًا، حيث يقوم مخترع اللعبة بالتحكم بهم من خلال تكليفهم بعمل مهمات معينة مثل مشاهدة أفلام رعب، والاستيقاظ في ساعات غريبة من الليل، وإيذاء النفس، وبعد أن يتم استنفاد قواهم في النهاية، يتم أمرهم بالانتحار.

وكان أخر ضحايا الإلعاب الإلكترونية بالمملكة، طفل أبها الذي يدعى عبد الرحمن ويبلغ 12 عامًا حيث انتحر، الجمعة الماضية؛ بسبب لعبة إلكترونية تتشابه مع لعبة الحوت الازرق.