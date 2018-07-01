ضبط 3500 قضیة جنائیة و1700 شخص خلال أسبوع

الرياض(صدى):

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في مديرية الأمن العام أن الدوريات ضبطت 10 آلاف و913 شخصاً وباشرت 3585 قضیة جنائیة و841 مخالفة للنظام و6487 حالة اشتباه خلال الأسبوع الماضي.

كما ضبطت الدوريات 1731 مركبة، منھا 195 مركبة مسروقة و226 مركبة مطلوبة و659 مركبة مشتبه بھا، و412 مركبة دون إثبات ملكیة.

أما الأسلحة المضبوطة فتمثلت في 7 رشاشات و91 مسدساً و13 بندقیة ھوائیة وبندقیتین ناريتین و73 سلاحاً أبیض و1739 ذخیرة حیة.