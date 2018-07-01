أمير عسير يرعى حفل افتتاح مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام

محمد بن طحيطح(صدى):

رحّب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالقادمين إلى منطقة عسير لهذا العام من الزوار والمصطافين, والتي تعدّ من أكثر المناطق جذباً للسياح بما تتمتع به المنطقة من أجواء جميلة, وما يقدمه المجلس من برامج وفعاليات خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال رعاية سموه مساء اليوم، لحفل افتتاح ‫مهرجان ” أبها يجمعنا‬ ” لهذا العام, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك بالساحة الشعبية في مدينة أبها .

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن منطقة عسير تتميز بتنوع تضاريسها بما حباها الله من شواطئ جاذبة للسياح والمصطافين والتي سيتم تطويرها في أقرب وقت بإذن الله.

وفور وصول سموهما مقر الحفل دشن أمير منطقة عسير فعالية الباص السياحي بالمنطقة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الفعالية.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم استمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين للشاعرين عبدالرحمن بن بديع وفهد الشهراني.

بعد ذلك شاهد سموهما والحضور ” مسيرة الكرنفال ” والتي قدّم المشاركون فيها العديد من المهارات الرياضية والاستعراضية في ساحة العرض، بمشاركة فريق دراجات نادي أبها، ونادي عسير الدولي للفروسية، وفريق ” المحترفون بايكرز ” للدراجات النارية، وكذلك فريق هايكينج السعودية الذي سينفذ البطولة الدولية في عقبة القرون بالسودة خلال فصل الصيف، ونادي الطيران الرياضي بعسير.

عقب ذلك شاهد الجميع أبوريتاً فنياً بعنوان ” يا ليت أبو تركي يشوف ” ، أداه الفنانين نايف البدر وعادل حسين وعبدالله القرني، وتضمن 4 لوحات فنية تحمل رسائل تحاكي تطور وتقدم الوطن والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده, واعتزاز المواطن بوطنه, وتجديد البيعة, والتغني بعسير وأميرها ونائبه وأبطالنا في الحد الجنوبي, وشارك في تقديمه العديد من الفرق الشعبية والتي قدمت عدد من الألوان التي تحاكي الموروث الشعبي بالمنطقة .

وفي نهاية الحفل أطلقت الألعاب النارية التي أضاءت سماء أبها.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة عسير خالد بن عبدالله الربيعة، وعدد من أصحاب المعالي ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة .