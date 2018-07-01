الشرطة الايطالية تحافظ على أمان شواطئها من خلال نسخ معدلة من جيب رانجلر

روما(صدى):

الموديل الأخير من شركة فيات كرايسلر الذي حصل على حلة الشرطة الايطالية كان فيات تيبو واستخدمت منها 500 نسخة على الطرق الايطالية ، ولكن العلاقة بين فيات كرايسلر من خلال مارشيوني رئيسها التنفيذي والشرطة الايطالية تمخضت عن تقديم نسخة من جيب رانجلر للشرطة الايطالية.

وظهرت السيارة في قائمة سيارات الشرطة الايطالية في حضور مسئولين في الشرطة وسيرجيو مارشيوني نفسه وستوفر السيارة الخدمة ليس فقط على الطرق السريعة والأسفلتية ولكن على الشواطيء كذلك حيث ستوفر الأمان والحماية هناك وتوفر لهذه النسخ الشرطية من السايرة باقة موبار وان التي تم زيادة ارتفاعها عن الارض بواقع 2 بوصة مع ممتصات صدمات خاصة.

كما توفر للسيارة قضيب توازن وعجلات ألومنيوم سوداء 17 بوصة مع اطارات ضخمة 32 بوصة وواقي أمامي وخلفي من الماء وواقي من الطين في الجانبين مع أضواء تحذيرية وصوت صافرات الشرطة مع راديو محمول . وتتمتع السيارة بمحرك ديزل رباعي الاسطوانات سعة 2.8 لتر بجانب ناقل حركة أوتوماتيك والسيارة تولد قوة 158 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.