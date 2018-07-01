بالفيديو.. موقف محرج يضيع هيبة ملك الغابة
تعرض أسد إلى موقف محرج للغاية أمام آخر داخل إحدى الحدائق .
وكان الأسدان يسيران بجانب بحيرة عندما تعثر أحدهما وسقط في المياه ولحسن حظه لم يكن ارتفاع المياه كبيرا مما جعله يمد رأسه للأعلى كى يتنفس.
سار الأسد في المياه حتى استطاع الوصول لمكان الخروج بينما يتتبعه صديقه ليطمئن أنه بخير.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 12 ساعة
تعجبني فزعت خويه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49651 ] نشر منذ 12 ساعة
هو طب على شان يتبرد .. بس ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1375 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههه….. إبن اللبُؤَة عوّام
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3517 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههه سبحان الله دل طريق الرجوع
أبو مها[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 8 ساعات
أخت بنت النور أنتي اللي علقت في موضوع السواقة بحساب آخر ونفس المعرف ولا أحد علق بإسمك؟؟؟نفس الشي بالنسبة لجنوبية أظن حسابات جديدة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3517 ] نشر منذ 7 ساعات
هلا اخوي ابو مها انا اللي علقت باسمي بس خطا بالايميل نقص علي نقطه 😅 تسلم على التنبيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30312 ] نشر منذ 7 ساعات
الكبر شين😂😂😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10506 ] نشر منذ 40 دقيقة
الاسد هيبته موجوده طاح ولا ما طاح
qlq[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 20 دقيقة
بسه كبيرة
والثاني قلبها شمشمة