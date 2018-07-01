بالفيديو.. موقف محرج يضيع هيبة ملك الغابة

متابعات(صدى):

تعرض أسد إلى موقف محرج للغاية أمام آخر داخل إحدى الحدائق .

وكان الأسدان يسيران بجانب بحيرة عندما تعثر أحدهما وسقط في المياه ولحسن حظه لم يكن ارتفاع المياه كبيرا مما جعله يمد رأسه للأعلى كى يتنفس.

سار الأسد في المياه حتى استطاع الوصول لمكان الخروج بينما يتتبعه صديقه ليطمئن أنه بخير.