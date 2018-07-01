بالفيديو والصور.. حادث تصادم مركبتين يودي بحياة شخص بالباحة

إبراهيم الخزمري(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادث تصادم اليوم الاحد ونتج عنه حالة وفاة واحده.

وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات 997 بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً في تمام الساعة 7:34 بعد مغرب اليوم عن حادث تصادم بين سيارتي جيب و شاحنه بالقرب من جرب – بعد كبري غينه وتم توجية فرقه اسعافيه للموقع وعند وصول الفرقة لموقع الحادث اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها.

واضاف الزهراني، بان الحادث وقع بين مركبة من نوع جيب اصطدم بموخرة شاحنة.