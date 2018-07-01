” الشهراني ” هلالي حتى 3 أعوام

طلال الغامدي(صدى):

جددت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، اليوم الأحد، تعاقدها مع اللاعب ياسر الشهراني.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” الشهراني هلالي حتى 2021 ” ؛ وجاء ذلك ردًا على الكثير من الأنباء حول رحيل الشهراني عن الزعيم .

يجدر الإشارة إلى أن مدرب الهلال البرتغالي جوجرجي خيسوس، اجتمع باللاعبين ، اليوم للتعارف عليهما؛ وتحدث جيسوس عن المرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالفريق.

وحدد ” جيسوس ” مساء يوم غد الأثنين موعدا لانطلاق التدريبات بمقر النادي، وقرر التحاق الدوليين بالمعسكر يوم 19 يوليو.