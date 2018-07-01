” الشهراني ” هلالي حتى 3 أعوام
جددت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، اليوم الأحد، تعاقدها مع اللاعب ياسر الشهراني.
ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” الشهراني هلالي حتى 2021 ” ؛ وجاء ذلك ردًا على الكثير من الأنباء حول رحيل الشهراني عن الزعيم .
يجدر الإشارة إلى أن مدرب الهلال البرتغالي جوجرجي خيسوس، اجتمع باللاعبين ، اليوم للتعارف عليهما؛ وتحدث جيسوس عن المرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالفريق.
وحدد ” جيسوس ” مساء يوم غد الأثنين موعدا لانطلاق التدريبات بمقر النادي، وقرر التحاق الدوليين بالمعسكر يوم 19 يوليو.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 13 ساعة
*يستاهل كل ريال اندفع فيه منذو انتقاله للزعيم..💙💙 لاعب عاشق للأزرق وعاشق لجماهيره لاعب ممتع ويصنع الفرق بقوه وافضل أظهرة موجودين بالسعودية والخليج موجودين في الهلال.. لاعب يتمناه أي نادي سواء في الداخل أو الخارج..بالتوفيق للحبيب ياسر الشهراني أخلاقه عالية ومستواه متطور وما زال يملك الكثير*
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2748 ] نشر منذ 10 ساعات
انشهد انه كفو💙