عبد الرحمن بن مساعد يعلق على طفل أبها المنتحر: صادقوا أبناءكم

أبها(صدى):

علق رئيس نادي الهلال السابق، عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، على واقعة انتحار طفل في أبها بسبب لعبة إلكترونية.

وقال ” بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أطفال هذا الجيل لديهم قدرات هائلة في التعامل مع الإنترنت والهواتف الذكية والتقنية بشكل عام ولديهم القدرة على إخفاء أو إظهار مايفعلونه وأغلبنا مقارنة بهم نعتبر جهلة في هذا المجال ” .

وتابع : ” صادقوا أبناءكم وانتبهوا لهم واحذروا من الألعاب الإلكترونية المشبوهة التي تؤدي الى ما لا يحمد عقباه ” .

وأضاف : ” غرس القيم الدينية وترسيخ الوسطية والإعتدال في أبنائنا وحثهم على أداء الصلوات في أوقاتها وعدم التهاون في ذلك وقرب أحد الوالدين منهم ومصادقتهم بحيث يطمئن الإبن أنه يستطيع البوح له بأي شيء وقبل ذلك وبعده التوكل على الله والدعاء بأن يحفظ أبناءنا هو الحل ” .