في مشهد مأساوي ..أم تبكي بحرقة لاستشهاد ابنتها بقذيفة حوثية في تعز

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، أم تبكي بحرقة على ابنتها التي استشهدت بقذيفة اطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية على حي محافظة تعز باليمن.

وكان رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر؛ قد أكد على ضرورة استكمال المحافظة التى لا زالت تقبع تحت وطأة مليشيات الحوثى الإيرانية، وأن تعز بمكانتها التاريخية وموقعها الاستراتيجى ورمزيتها الوطنية ستظل بوابة النصر العظيم للوطن من براثن الانقلاب الحوثى البغيض.