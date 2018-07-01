بالفيديو.. والد طفل أبها المنتحر يفجر مفاجأة: السبب ليس الحوت الأزرق

أبها(صدى):

خرج والد طفل أبها المنتحر، في تصريح مفاجيء بعد مرور يومين على حادث وفاة ابنه، ليؤكد أن السبب ليس لعبة الحوت الأزرق.

وأوضح والد الطفل المنتحر في برنامج ” الراصد ” ، أن ابنه انتحر بسبب لعبة إلكترونية أخرى ؛ تعتمد على تدمير نفسيه اللاعب وتشعره بأنه منبوذ.

يجدر الإشارة إلى أن مدينة الجبيل فوجئت ، الجمعة الماضية، بواقعة مروعة لانتحار طفل في الـ 12 من عمره شنقًا؛ بسبب لعبة ويدعى عبد الرحمن.