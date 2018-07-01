بالفيديو.. والد طفل أبها المنتحر يفجر مفاجأة: السبب ليس الحوت الأزرق
خرج والد طفل أبها المنتحر، في تصريح مفاجيء بعد مرور يومين على حادث وفاة ابنه، ليؤكد أن السبب ليس لعبة الحوت الأزرق.
وأوضح والد الطفل المنتحر في برنامج ” الراصد ” ، أن ابنه انتحر بسبب لعبة إلكترونية أخرى ؛ تعتمد على تدمير نفسيه اللاعب وتشعره بأنه منبوذ.
يجدر الإشارة إلى أن مدينة الجبيل فوجئت ، الجمعة الماضية، بواقعة مروعة لانتحار طفل في الـ 12 من عمره شنقًا؛ بسبب لعبة ويدعى عبد الرحمن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, صار القاتل تشتريه بفلوسك وتدخله بيتك .. حسبنا الله على من كان السبب في هذه البرامج ,,